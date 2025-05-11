Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 14:15

Мэр Москвы

Более 1,6 миллиона человек посетили фестиваль "Московская весна Победы"

Более 1,6 миллиона человек посетили фестиваль "Московская весна Победы"

Собянин сообщил о планах масштабного обновления районных спортивных объектов

Мэр Москвы назвал социальные объекты, которые возводятся в Мнёвниковской пойме

Собянин: в Мнёвниковской пойме создается современный район для жизни и работы

Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 мая

Около 600 экскурсий провели для москвичей в рамках программы "Мой район"

Собянин рассказал об обновленной ко Дню Победы экспозиции Музея героизма на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о поддержке молодежных идей и инициатив в Москве

Сергей Собянин: московское метро стало частью истории России

Более 1,6 миллиона человек посетили фестиваль "Московская весна Победы", рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале. Жители и гости города могли принять участие в мастер-классах и посмотреть выступления артистов на 28 столичных площадках.

В дни фестиваля по всей Москве звучали песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В программе были свыше 400 часов концертов, спектаклей и поэтических вечеров. Кроме того, для любителей активного образа жизни были оборудованы скейтпарки и школы самокатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
мэр МосквыгородфестиваливидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика