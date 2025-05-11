Более 1,6 миллиона человек посетили фестиваль "Московская весна Победы", рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале. Жители и гости города могли принять участие в мастер-классах и посмотреть выступления артистов на 28 столичных площадках.

В дни фестиваля по всей Москве звучали песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В программе были свыше 400 часов концертов, спектаклей и поэтических вечеров. Кроме того, для любителей активного образа жизни были оборудованы скейтпарки и школы самокатов.

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