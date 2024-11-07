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07 ноября, 15:45

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Собянин: к московской ИИ-платформе "МосМедИИ" подключились уже 20 регионов России

Собянин: к московской ИИ-платформе "МосМедИИ" подключились уже 20 регионов России

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К московской платформе искусственного интеллекта "МосМед" подключились уже 20 регионов России. Этими результатами поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр сообщил, что столица в этом году начала делиться сервисами искусственного интеллекта со всей страной, что позволило врачам проводить дистанционный анализ лучевых исследований в любое время и из любого места.

Платформа "МосМед" обрабатывает данные с высокой скоростью и точностью до 95%, предоставляя специалистам снимки с графической маркировкой патологий. На данный момент нейросети уже проанализировали более полумиллиона исследований из подключенных регионов.

В ближайшее время к платформе присоединятся еще 40 субъектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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