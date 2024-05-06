Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая верфь в Нагатинском Затоне в Москве будет производить около 20 электросудов в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,7 тысячи цифровых экранов в Москве будут транслировать видеоролики к 9 Мая. Об этом сообщили в мэрии города.

В Москве в ближайшие дни ожидаются заморозки до -5 градусов и снег. Об этом предупредили синоптики.