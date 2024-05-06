Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 18:30

Новости

Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

Сергей Собянин: в столице отмечается День герба и флага Москвы

Собянин: уникальные электросуда будут строить и обслуживать на новой судоверфи

Новости часа: в Нагатинском Затоне в конце 2024 года откроют производство электросудов

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: судоверфь в Нагатинском Затоне начнет работу в конце 2024 года

Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

Новости часа: судостроительный кластер создают в столице

Сергей Собянин заявил о завершении работ на судоверфи в Нагатинском затоне до конца года

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая верфь в Нагатинском Затоне в Москве будет производить около 20 электросудов в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,7 тысячи цифровых экранов в Москве будут транслировать видеоролики к 9 Мая. Об этом сообщили в мэрии города.

В Москве в ближайшие дни ожидаются заморозки до -5 градусов и снег. Об этом предупредили синоптики.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородпраздникиобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика