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06 апреля, 17:30

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Пять дополнительных переходов появятся в Москве в 2024 году – Собянин

Пять дополнительных переходов появятся в Москве в 2024 году – Собянин

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Пять дополнительных переходов появятся в Москве в течение 2024 года. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в мае планируют достроить один из них в створе Ереванской улицы. Переход пройдет под путями Курского направления МЦД-2 и свяжет жилую застройку с рекреационной зоной музея-заповедника "Царицыно".

Еще три перехода появятся летом в ТиНАО вдоль строящейся подъездной дороги к будущей школе в Троицке. Кроме того, до конца 2024 года построят переход через железнодорожные пути Курского направления и Каспийскую улицу в районе Царицыно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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