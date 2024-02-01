Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов больше чем наполовину. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в 450 школах Москвы. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Более 20 столичных брендов представили свою продукцию в первом магазине проекта "Сделано в Москве". Информация появилась на mos.ru.