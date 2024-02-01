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Новости

Новости

01 февраля, 15:00

Новости

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Мэр Москвы рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Город выставил на торги помещение под спортцентр в районе Хорошёво-Мнёвники

Мэр Москвы рассказал о городских торгах для столичных предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов больше чем наполовину. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в 450 школах Москвы. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Более 20 столичных брендов представили свою продукцию в первом магазине проекта "Сделано в Москве". Информация появилась на mos.ru.

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