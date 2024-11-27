Центр женского здоровья открылся в Марьине

Центр женского здоровья, открывшийся на Перервинском бульваре, стал четвертым в столице, работающим по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Новое подразделение – часть городской клинической больницы имени Филатова.

Сегодня в Москве уже работают четыре современных центра женского здоровья в составе ГКБ № 31, больниц имени Ерамишанцева, Филатова и Ворохобова. Также в декабре откроется еще один центр при ГКБ № 67.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.