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Новости

27 ноября, 23:15

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Центр женского здоровья открылся в Марьине

Центр женского здоровья открылся в Марьине

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Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

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Центр женского здоровья, открывшийся на Перервинском бульваре, стал четвертым в столице, работающим по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Новое подразделение – часть городской клинической больницы имени Филатова.

Сегодня в Москве уже работают четыре современных центра женского здоровья в составе ГКБ № 31, больниц имени Ерамишанцева, Филатова и Ворохобова. Также в декабре откроется еще один центр при ГКБ № 67.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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