Вакцинация детей 6–11 лет от COVID-19 начнется в РФ 3 июня

Вакцинация детей РФ от 6 до 11 лет от COVID-19 в рамках исследования начнется 3 июня. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

