В Москве увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса, что вдвое больше, чем неделю назад.

Заняты почти все койки, поэтому в столице снова разворачивают резервные ковидные госпитали.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.