Матч Бельгия – Россия на Евро-2020 рассудят испанские арбитры

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
UEFA опубликовал список судей, назначенных на стартовые матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Так, за судейство в матче сборных России и Бельгии будет отвечать бригада испанского арбитра Матео Лаоса. Ассистентами выступят Пау Себриан и Роберто дель Паломар.
Также известно, кто будет рефери системы VAR, которая отвечает за проверку решений главного судьи: на этот пост назначен Алехандро Эрнандес.
Параллельный матч "соседей" России по группе – Дании и Финляндии – обслужит бригада судей во главе с англичанином Энтони Тэйлором.
Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.
Российская сборная стартует на первенстве 12 июня в 22:00 по московскому времени.
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