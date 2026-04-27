27 апреля, 23:35

Первая церемония вручения премии "Цех. За кадром" прошла в Москве

27 апреля в Москве состоялась первая церемония вручения индустриальной кинопремии "Цех. За кадром". Она предназначена для тех, чья работа обычно скрыта от широкой публики: художников-постановщиков, каскадеров, гримеров, реквизиторов и многих других специалистов, создающих магию кино.

Учредителем премии выступил столичный департамент культуры при участии Киностудии Горького и "Москино". Всего награды вручили в 12 номинациях. В каждой из них лауреатов определяло экспертное жюри – коллеги по цеху, а в будущем к оценке подключатся и победители предыдущих сезонов.

Лауреаты получили статуэтку, форма которой основана на композиции из двух кубов. Она олицетворяет целостность и синергию кинопроизводства, а также подчеркивает значимость каждого этапа создания фильма.

Гостями церемонии, которая прошла на возрожденной Киностудии Горького, стали представители индустрии, в том числе известные продюсеры, актеры и режиссеры. О том, что скрыто за кадром кино, у них выведали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

