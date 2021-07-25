Антон Долин разобрал фильм Миядзаки "Унесенные призраками"

В киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" прошло обсуждение известного фильма Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками", приуроченное к 20-летию шедевра. Кинокритик Антон Долин рассказал об особенностях ленты.