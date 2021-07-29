"Правила москвича": Михаил Ширвиндт

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Михаил Ширвиндт рассказал, что его жизненные принципы – это делать как можно больше всего, что существует вокруг нас.

"Жизнь коротка, и ты можешь не успеть переделать все на свете", – считает телеведущий.

Также он добавил, что главный жизненный принцип – быть порядочным и честным – должен быть у любого человека.