Выставка "Отражение сквозь века" пройдет с 7 марта по 31 мая в Москве

В музее-усадьбе "Люблино" с 7 марта по 31 мая пройдет выставка "Отражение сквозь века". В ней будут представлены пышные наряды эпохи корсетов и кринолинов, а также эффектные туалеты модниц XIX и XX века.

Москвичи увидят воссозданные церемониальные наряды и бальные платья, комплекты для визитов, прогулок и охоты. Создавая эти наряды, современные мастера не использовали швейную машинку, все делали вручную.

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