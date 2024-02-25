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25 февраля, 09:15

Культура

Выставка "Отражение сквозь века" пройдет с 7 марта по 31 мая в Москве

Выставка "Отражение сквозь века" пройдет с 7 марта по 31 мая в Москве

В МХТ имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля "Жаркое ковидное лето"

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Творческий вечер проходит на малой сцене МХТ имени Чехова

В музее-усадьбе "Люблино" с 7 марта по 31 мая пройдет выставка "Отражение сквозь века". В ней будут представлены пышные наряды эпохи корсетов и кринолинов, а также эффектные туалеты модниц XIX и XX века.

Москвичи увидят воссозданные церемониальные наряды и бальные платья, комплекты для визитов, прогулок и охоты. Создавая эти наряды, современные мастера не использовали швейную машинку, все делали вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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