Кинокритик рассказал о фильмах на Каннском фестивале

На Каннском кинофестивале подвели итоги. "Золотая пальмовая ветвь" досталась фильму ужасов "Титан". Три награды у российского кино.

Кинокритики отмечают, что теперь в тренде фильмы об изоляции людей.

"Генеральная линия этого фестиваля – это фильмы о людях, которые вместе оказываются взаперти, в изоляции. Например, был фильм под названием "Три этажа", который описывает судьбу соседей в итальянском городке. Или фильмы о людях, которые заново должны осознать, что такое их семья. Много историй о том, как отцы соединяются с детьми", – рассказал Егор Москвитин.

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