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Культура

15:16

"Слово дня": "Колхозники"

культура видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал кумиров современной молодежи тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна и обвинил в создании некачественного продукта.

"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию – вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы – виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти – "колхозники", – сказал Фадеев.

Ранее стало известно, что Моргенштерн заявил о готовности дойти до Верховного суда с целью оспорить штраф за пропаганду наркотиков. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что в ходе последнего заседания суда часть ходатайств со стороны защиты была удовлетворена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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