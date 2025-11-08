Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 18:15

Культура

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

Коллеги телеведущего Юрия Николаева пришли попрощаться с ним на Троекуровское кладбище

Около 300 волонтеров будут помогать на выставке под открытым небом в Москве

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Юрием Николаевым

Прощанием с телеведущим Юрием Николаевым началось на Троекуровском кладбище в Москве

Театр Сатиры в Москве представит в новом сезоне сразу три ярких премьеры

Более 17 тыс кв м на Красной площади превратились в масштабную экспозицию-рассказ

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоится на Троекуровском кладбище в Москве

Более 50 единиц военной техники времен войны представили на Красной площади в Москве

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй", которая открылась на Красной площади в Москве. Это настоящий интерактивный музей о жизни столицы в первые военные годы.

Всего на выставке открыто 10 тематических зон. Также экспозиция рассказывает личные истории тех, кто работал в то время в столице: конструкторов, инженеров, рабочих и многих других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоДарья ТащинаАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика