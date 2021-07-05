Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Анжелики Агурбаш

В Белоруссии заочно арестовали певицу Анжелику Агурбаш. Местная Генпрокуратура направила в Россию запрос об экстрадиции артистки. Всего возбуждено два уголовных дела.

Сообщается, что певицу подозревают в разжигании розни и оскорблении президента страны. По данным Генпрокуратуры, она размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение вражды в отношении силовиков и представителей власти.

Кроме того, по мнению прокуроров, она публиковала оскорбления в адрес Александра Лукашенко. В то же время, как пишут СМИ, у певицы есть российское гражданство. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.