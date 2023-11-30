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30 ноября, 14:30

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"Актуальный репортаж": мастерскую скульптора Андреева восстановят в Москве

"Актуальный репортаж": мастерскую скульптора Андреева восстановят в Москве

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В столице восстановят мастерскую скульптора Николая Андреева, расположенную в Большом Афанасьевском переулке, недалеко от Арбата в здании XIX века. Когда-то здесь было общежитие, затем – хостел. Теперь мастерской предстоит длительное восстановление.

По словам директора агентства реновации объектов культурного наследия Евгения Инджгия, реставрация объекта культурного наследия займет от полугода. Подробнее о том, как в итоге будет выглядеть рабочее место автора около двух сотен бюстов Ленина, – в эфире телеканала Москва 24.

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