"Актуальный репортаж": мастерскую скульптора Андреева восстановят в Москве

В столице восстановят мастерскую скульптора Николая Андреева, расположенную в Большом Афанасьевском переулке, недалеко от Арбата в здании XIX века. Когда-то здесь было общежитие, затем – хостел. Теперь мастерской предстоит длительное восстановление.

По словам директора агентства реновации объектов культурного наследия Евгения Инджгия, реставрация объекта культурного наследия займет от полугода. Подробнее о том, как в итоге будет выглядеть рабочее место автора около двух сотен бюстов Ленина, – в эфире телеканала Москва 24.