Свыше 90% москвичей выступили за благоустройство стихийных тропинок в городе

Свыше 90% москвичей выступили за благоустройство, а не ликвидацию стихийных тропинок в городе. Об этом свидетельствуют данные "Мосопроса".

При этом архитектор и градостроитель Илья Заливухин отметил, что просто заасфальтировать такие тропинки не выйдет. По его мнению, выходом из ситуации может стать другой материал покрытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

