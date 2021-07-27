Искусствовед прокомментировала реставрацию Новодевичьего монастыря

Искусствовед, преподаватель Высшей школы экономики Анна-Мария Макарова прокомментировала реставрацию Новодевичьего монастыря.

"Комплексная реставрация была просто необходима и пересмотр вообще архитектуры, археологии, монументальной живописи с точки зрения научных исследований также был необходим. Сейчас, например, реставрируя фрески Бориса Годунова XVI века, мы применяем самые новейшие технологии, методы", – отметила она.

В Москве уже 10 лет реставрируют Новодевичий монастырь. За это время возникло громкое "дело реставраторов", горела колокольня монастыря, восстановительные работы останавливала пандемия коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.