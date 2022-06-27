Москвичам показали обстановку на Мещерском озере

Московские водоемы в жару превратились в настоящие курорты. За прохладой к ним потянулись тысячи москвичей. Например, Мещерский пляж заполнен отдыхающими.

Об обстановке на Мещерском пляже, Путяевском пруду и в бассейнах парка Фили – в эфире телеканала Москва 24.