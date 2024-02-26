Автостанции Орехово и Варшавская прекратили работу с 26 февраля

Автостанции Орехово и Варшавская прекратили свою работу с 26 февраля. Теперь автобусы будут отправляться от Красногвардейского вокзала.

Новый автовокзал может обслуживать до четырех тысяч пассажиров в сутки. Каждый день с него отправляются около 80 рейсов, которые перевозят до тысячи человек.

С актуальным расписанием можно ознакомиться в приложении "Метро Москвы", на сайте Московского метрополитена, а также в кассах всех автовокзалов города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.