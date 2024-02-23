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23 февраля, 21:45

Спорт

Российские спортсмены стали первыми чемпионами "Игр будущего" по кибатлетике

Российские спортсмены стали первыми чемпионами "Игр будущего" по кибатлетике

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В Казани продолжаются "Игры будущего", первыми чемпионами по кибатлетике стали российские спортсмены. В финальном заезде команда "Russian Cyborgs" набрала 60 очков из 60 возможных в дисциплине вызова "Технологии".

Склад загорелся в Новосибирске. Как уточнили в МЧС, речь идет о кирпичном здании, в котором хранились разные товары. Потушить возгорание оказалось непросто из-за сложной планировки здания.

В многих российских городах отгремел праздничный салют. В Магадане его запустили на Объездном шоссе. В Хабаровске на праздничный салют любовались на Центральной набережной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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