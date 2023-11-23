Москвичам рассказали, как реконструировали Павелецкую площадь

Павелецкая площадь в течение 20 лет находилась в состоянии ремонта, но после окончания реконструкции оказалась среди любимых мест отдыха москвичей. Теперь на месте пустыря возник ландшафтный парк с фонтаном, амфитеатром, смотровыми площадками, а также транспортной инфраструктурой.

Появилась современная упорядоченная навигация, парковка, выделенные места для такси. Также реконструировали трамвайные пути и изменили схему движения. Подробнее об истории изменений – в эфире телеканала Москва 24.