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23 ноября, 22:30

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Москвичам рассказали, как реконструировали Павелецкую площадь

Москвичам рассказали, как реконструировали Павелецкую площадь

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Павелецкая площадь в течение 20 лет находилась в состоянии ремонта, но после окончания реконструкции оказалась среди любимых мест отдыха москвичей. Теперь на месте пустыря возник ландшафтный парк с фонтаном, амфитеатром, смотровыми площадками, а также транспортной инфраструктурой.

Появилась современная упорядоченная навигация, парковка, выделенные места для такси. Также реконструировали трамвайные пути и изменили схему движения. Подробнее об истории изменений – в эфире телеканала Москва 24.

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