15 ноября, 21:15Спорт
Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24
Зрители Москвы 24 поделились роликами со своими тренировками. Целая группа москвичей устроила забег в парке и по набережной Яузы.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.