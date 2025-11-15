Форма поиска по сайту

15 ноября, 21:15

Спорт

Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24

Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24

Зрители Москвы 24 поделились роликами со своими тренировками. Целая группа москвичей устроила забег в парке и по набережной Яузы.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

