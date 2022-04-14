Перехватывающая парковка у станции метро "Зябликово" не работает из-за ремонта асфальта

Перехватывающая парковка № 9 206 у станций метро "Зябликово" и "Красногвардейская" временно не работает из-за ремонта асфальта.

Она откроется уже через несколько дней, а пока машину можно оставить на соседних перехватывающих парковках и уличных стоянках на Воронежской улице.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

