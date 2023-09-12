Фестиваль профессиональной реализации пройдет в "Технограде" на ВДНХ 16 сентября

Столичных школьников и студентов ждут на фестивале профессиональной реализации. Он пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 16 сентября.

Порядка 30 экспертов будут работать на площадке, чтобы помочь участникам фестиваля раскрыть свой потенциал. Их научат ориентироваться в мире профессий и выбирать направления обучения в соответствии с увлечениями и желаниями. Для гостей также проведут мастер-классы, профориентационные и психологические игры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.