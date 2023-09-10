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10 сентября, 19:45

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Международный фестиваль "Артист" открыли в Московском цирке Никулина

Международный фестиваль "Артист" открыли в Московском цирке Никулина

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В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре проходит международный фестиваль "Артист". В прошлом цирк уже организовал 17 подобных фестивалей. После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, он возрождается.

Участниками фестиваля стали дети и молодежь не только из России и ближнего зарубежья, но также артисты из различных уголков Азии, Европы и Латинской Америки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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