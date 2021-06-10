Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 1 балл. Придется сбросить скорость на Рязанском проспекте.

Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.