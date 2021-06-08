Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
300 бригад Мосводостока и около 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения скопления воды. Особое внимание специалисты уделяют остановкам общественного транспорта.
При скоплениях воды соответствующие обращения принимают специалисты ГБУ "Гормост" и Мосводостока. Также оставить заявку о большом количестве воды во дворе можно с помощью портала "Наш город".
Кроме того, о подтоплении возле дома можно сообщить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций по телефону +7 (499) 264-96-81. Подобные жалобы принимаются и в управе района или префектуре округа, а также в Едином диспетчерском центре по телефону +7 (495) 539-53-53.
Ранее в столичном управлении МЧС предупредили, что во второй половине дня в отдельных районах города ожидается гроза, град и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковаться под деревьями.
Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и призвали не оставлять детей без присмотра.
В Гидрометцентре установили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра до 11:00 среды, 9 июня. Аналогичное предупреждение о грозе – до 12:00 того же дня.
Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды. Им также указали на необходимость укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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