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Москва 24

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Общество

12:34

Дождь, гроза и град ожидаются в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во второй половине дня в Москве испортится погода. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

"В период с 13:00 до 23:00 8 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковаться под деревьями.

Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и призвали не оставлять детей без присмотра.

В Гидрометцентре ранее установили желтый уровень погодной опасности из-за ветра вплоть до 11:00 среды, 9 июня. Аналогичное предупреждение о грозе – до 12:00 того же дня.

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

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