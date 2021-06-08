Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды

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Столичные власти просят владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды из-за непогоды. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

"От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 8 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

В ведомстве также указали на необходимость укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В столичном управлении МЧС рекомендовали автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковаться под деревьями.

Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и призвали не оставлять детей без присмотра.

В городе дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения скопления воды. Особое внимание специалисты уделяют остановкам общественного транспорта.

При скоплениях воды соответствующие обращения принимают специалисты Единого диспетчерского центра, ОАТИ, ГБУ "Гормост" и "Мосводостока". Также оставить заявку о большом количестве воды во дворе можно с помощью портала "Наш город".