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Новости

09 мая, 19:30

Город

Акция памяти прошла у памятника на территории завода "Сложные эфиры" в Раменках

Акция памяти прошла у памятника на территории завода "Сложные эфиры" в Раменках

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Акция памяти прошла у памятника на территории бывшего завода "Сложные эфиры" в Раменках. Памятник воздвигнут в честь героев-ополченцев – сотрудников завода, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Депутат Московской городской Думы Татьяна Батышева акцентировала внимание на том, что памятник восстановили члены мотоклуба "Ночные волки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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