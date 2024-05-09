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09 мая, 15:15

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Военный парад в честь 79-й годовщины Победы состоялся в столице

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы состоялся в столице

Более 70 единиц военной техники и 9 тыс человек приняли участие в параде Победы

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Парад в честь 79-й годовщины Победы состоялся в Москве

9 мая на Красной площади прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы. В нем приняли участие более девяти тысяч человек, задействовали свыше 70 единиц техники и авиацию.

В состав пешей колонны включили разные рода войск, расчеты участников СВО, а также воспитанников военных училищ. С трибуны за прохождением колонны наблюдали почетные гости, в их числе – ветераны Великой Отечественной войны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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