09 мая, 15:15Город
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы состоялся в столице
9 мая на Красной площади прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы. В нем приняли участие более девяти тысяч человек, задействовали свыше 70 единиц техники и авиацию.
В состав пешей колонны включили разные рода войск, расчеты участников СВО, а также воспитанников военных училищ. С трибуны за прохождением колонны наблюдали почетные гости, в их числе – ветераны Великой Отечественной войны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.