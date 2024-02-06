Олимпийские чемпионы разместили свои медали на выставке на ВДНХ

На выставке "Россия" открыли экспозицию в честь 10-летнего юбилея Олимпийских игр в Сочи. На ней олимпийские чемпионы разместили оригиналы своих медалей. Кроме того, на новых стендах можно узнать о достижениях российских спортсменов и организации Олимпиады в 2014 году.

Помимо новой экспозиции, одной из точек притяжения посетителей стал московский стенд. Подробнее о том, что можно узнать в цифровом пространстве столицы, – в эфире телеканала Москва 24.