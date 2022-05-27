НРД осуществил выплату по облигациям внешних займов РФ с погашением в 2026 и 2036 годах

Национальный расчетный депозитарий осуществил выплату по облигациям внешних займов РФ с погашением в 2026 и 2036 годах.

Минздрав Эквадора сообщил о первом возможном случае заболевания оспой обезьян в стране.

Внутренний турпоток в РФ может достичь в 2022 году 70 миллионов человек.

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