На российском рынке недвижимости стали появляться скидки до 20%

На российском рынке недвижимости стали чаще появляться скидки. На "вторичке" дисконт может достигать 20%. А строительные компании стараются субсидировать ставки по ипотеке на квартиры в новостройках.

Будут ли банки снижать ставки по ипотечным кредитам, если Центробанк понизит ключевую ставку? Что происходит на столичном рынке жилья? И какие прогнозы по ценам дают риелторы?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.