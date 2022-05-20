В McDonald's не исключили возвращения в РФ ресторанов сети

Гендиректор McDonald's Russia Олег Пароев не исключает возвращения бренда в Россию в будущем.

Следователи СК РФ доставили в Мариуполь гуманитарную помощь.

Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.