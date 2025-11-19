ФАС проверит формирование цен на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку маркетплейсов после заявления главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о необходимости единой цены товара независимо от способа оплаты. Специалисты анализируют, как формируются скидки, и выясняют, не нарушают ли площадки правила честной конкуренции.

Тем временем новогодние украшения в России за год подорожали на 13%, а минимальный набор из елки и игрушек теперь обходится в среднем в 5 200 рублей. Спрос на праздничную атрибутику начался рано, многие россияне стали закупаться еще в конце сентября, несмотря на рост цен на гирлянды, мишуру и другие украшения.

