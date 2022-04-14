В России на смену западным брендам одежды могут прийти новые марки

На смену ушедшим из РФ западным брендам готовятся придти новые. Российский рынок уже оценивают мебельные компании и производители одежды. В том числе из тех стран, где как раз шьют вещи для именитых марок, магазины которых сейчас закрыты.

Наращивают производство и российские цеха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.