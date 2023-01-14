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Экономика

"Актуальный репортаж": хлопья и мюсли могут исчезнуть с российских прилавков

"Актуальный репортаж": хлопья и мюсли могут исчезнуть с российских прилавков

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Хлопья и мюсли могут исчезнуть с прилавков весной. Об этом предупредила Минсельхоз крупнейшая российская ассоциация производителей товаров широкого спроса. Дело в том, что в марте производителей собрались подключать к федеральной информационной системе "Зерно". Бизнес утверждает, что она тормозит работу, поэтому процедуру предлагают отложить хотя бы на полгода.

Что ответил Минсельхоз? Большой ли сейчас спрос на хлопья и мюсли? И найдется ли им замена? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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