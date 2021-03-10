"Интервью": Роман Артюхин и Андрей Лукашов – о новых бюджетных обязательствах

Название: интервью

Гости: Роман Артюхин и Андрей Лукашов

Ведущий: Денис Елаховский

Для кого: для жителей столицы

Новые бюджетные обязательства. Трудно ли обеспечить своевременные выплаты по текущим программам господдержки? Как при этом должны взаимодействовать федеральные и региональные органы власти? В чем особенности современной Системы казначейских платежей?

Об этом в программе "Интервью" рассказали руководитель Федерального казначейства и врио руководителя Управления Федерального казначейства по Москве.