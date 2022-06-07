Ежедневные продажи электроники вдвое превышают объем поступления товаров

Ежедневные продажи бытовой техники и электроники превышают вдвое объем поступления товаров. Об этом заявил один из крупных ретейлеров.

Пока что у продавцов есть запас. Но где они собираются искать товар в дальнейшем, чтобы удовлетворить спрос? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.