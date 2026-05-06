06 мая, 08:30
Бюджет России пополнится за счет перерасчета НДПИ для нефтяных компаний
Бюджет страны получит дополнительные доходы, потому что нефтяным компаниям пересчитают налог на добычу полезных ископаемых. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
Средняя цена нефти Urals в апреле поднялась почти до 95 долларов за баррель – такого уровня не было с 2014 года. Таким образом, рост цен на нефть повлияет на расчет налоговой базы и приведет к увеличению поступлений в бюджет.
