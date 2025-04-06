В России представили крупнейший бриллиант весом почти 200 карат

Ювелиры представили крупнейший в истории России бриллиант. Вес уникального камня – почти 200 карат, возраст – около миллиарда лет. Алмаз нашли в Якутии, а над его огранкой работали более двух лет, подбирая форму, чтобы сохранить редкий медово-золотистый оттенок.

По предварительным оценкам, стоимость бриллианта может достигать 40–50 миллионов долларов, или около четырех миллиардов рублей. Точную цену определить сложно – из-за уникальности камня аналогов у него нет.

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