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06 апреля, 10:00

Экономика

В России представили крупнейший бриллиант весом почти 200 карат

В России представили крупнейший бриллиант весом почти 200 карат

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Ювелиры представили крупнейший в истории России бриллиант. Вес уникального камня – почти 200 карат, возраст – около миллиарда лет. Алмаз нашли в Якутии, а над его огранкой работали более двух лет, подбирая форму, чтобы сохранить редкий медово-золотистый оттенок.

По предварительным оценкам, стоимость бриллианта может достигать 40–50 миллионов долларов, или около четырех миллиардов рублей. Точную цену определить сложно – из-за уникальности камня аналогов у него нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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