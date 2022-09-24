"Сортировочная": Мексиканский залив

Креветки без глаз, крабы-мутанты и рыбы в язвах. Что находят сейчас в Мексиканском заливе спустя 12 лет после страшной катастрофы на нефтяной платформе Deepwater Horizon?

Почему там произошел взрыв? Кто ответил за масштабную утечку нефти и гибель миллионов животных? Как себя теперь чувствует экосистема залива? И почему люди не застрахованы от подобных катастроф в будущем?

Обо всем этом – в новом выпуске проекта "Сортировочная".

