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26 июня, 07:45

Общество

Москва 24 представила варианты детского досуга 26 июня

Москва 24 представила варианты детского досуга 26 июня

Жителям столицы представили варианты досуга на проекте "Лето в Москве"

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Москва 24 составила подборку вариантов, куда можно сходить с ребенком. Среди них – арт-студия и арт-мастерская на Страстном бульваре. Там на уроках по живописи можно научиться рисовать пейзажи, зарисовки и натюрморты в различных художественных техниках. Мастер-классы "Улицы Москвы" и "Поле подсолнухов" проводятся каждый час.

Кроме того, на киностудии имени Горького проводят летнюю экскурсионную программу, на которой можно заглянуть за кулисы и узнать, как создавались фильмы, а также легендарные костюмы и реквизит из культовых советских фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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