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23 июня, 07:45

Город

Жителям и гостям Москвы представили детскую развлекательную программу на 23 июня

Жителям и гостям Москвы представили детскую развлекательную программу на 23 июня

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Москвичи и гости столицы с детьми могут интересно провести время на одной из городских площадок. Например, на интерактивной выставке "Тайны драгоценных камней: летняя коллекция чудес" проведут экскурсию, расскажут о древних и современных минералах, а также ювелирных произведениях искусства.

Кроме того, в школе "Код Робота" на Достоевской состоится мастер-класс по 3D-моделированию и программированию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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