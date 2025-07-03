Жителям и гостям столицы рассказали о вариантах детского досуга 3 июля

В Москве подготовили насыщенную программу для детей на 3 июля. Например, в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре проходят заезды на автосимуляторах.

Кроме того, интересные мероприятия идут на фестивале "Молодежная точка" на Болотной набережной. Например, в хабе "Спорт" проходят кибертурниры по хоккею и футболу, а в точке "Креатив" самые обычные вещи можно превратить в яркие и уникальные элементы гардероба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.