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01 февраля, 07:30

Культура

Москвичам представили культурную программу на 1 февраля

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1 февраля в культурную программу в Москве вошли кинопоказ, балет, спектакль и концерт. Так, в столичных кинотеатрах стартует прокат семейной комедии "Я – медведь". В ролях – Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Владимир Стержаков и Ольга Тумайкина.

Кроме того, Академия русского балета имени Вагановой представит вечер балета "Виват, Академия!", приуроченный к 50-летию Николая Цискаридзе. В Театре кукол имени Образцова покажут сказку в жанре арт-хаус "Белая уточка", а в Московской консерватории можно будет послушать симфонию № 2 "Я’ОНИ’МЫ".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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