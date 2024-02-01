Москвичам представили культурную программу на 1 февраля

1 февраля в культурную программу в Москве вошли кинопоказ, балет, спектакль и концерт. Так, в столичных кинотеатрах стартует прокат семейной комедии "Я – медведь". В ролях – Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Владимир Стержаков и Ольга Тумайкина.

Кроме того, Академия русского балета имени Вагановой представит вечер балета "Виват, Академия!", приуроченный к 50-летию Николая Цискаридзе. В Театре кукол имени Образцова покажут сказку в жанре арт-хаус "Белая уточка", а в Московской консерватории можно будет послушать симфонию № 2 "Я’ОНИ’МЫ".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.